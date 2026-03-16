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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunkener droht mit Waffen

Nordhausen (ots)

Am Sonntag kam es gegen 21 Uhr zu der Bedrohung eines Nordhäusers in der Hauptstraße. Der 55-Jährige, der augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, verließ zunächst den Tatort und brachte laut Angaben von Zeugen eine Waffe, mit der er zuvor mehreren Personen drohte, in seine Wohnung zurück. Anschließend erschien erneut an der Tatörtlichkeit und konnte durch die eintreffenden Beamten in Gewahrsam genommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Bei der Nachschau in der Wohnung des Täters wurde eine Federdruckwaffe sowie Patronen festgestellt und beschlagnahmt.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus diesen entlassen. Er hat sich nun wegen der Bedrohung mit einer Waffe sowie dem Verstoß gegen das Waffengesetz strafrechtlich zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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