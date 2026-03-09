Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B104 in Stavenhagen

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 09.03.2026 gegen 10:45 Uhr ereignete sich auf der B104 in der Ortslage Stavenhagen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr der 58-jährige Fahrer eines PKW die B104 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Malchin. Aufgrund von Sekundenschlaf kam der Fahrzeugführer auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Zaun sowie einer Häuserwand. Der Fahrzeugführer konnte selbständig und ohne Verletzungen aus dem PKW aussteigen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war beim Unfall nicht involviert. Der PKW war aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 10.000 Euro. Zu Verkehrseinschränkungen auf der B 104 kam es nicht. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

