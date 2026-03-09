PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B104 in Stavenhagen

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 09.03.2026 gegen 10:45 Uhr ereignete sich auf der B104 in der 
Ortslage Stavenhagen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach 
aktuellem Ermittlungsstand befuhr der 58-jährige Fahrer eines PKW die
B104 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Malchin. 
Aufgrund von Sekundenschlaf kam der Fahrzeugführer auf gerader 
Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend 
mit einem Zaun sowie einer Häuserwand. Der Fahrzeugführer konnte 
selbständig und ohne Verletzungen aus dem PKW aussteigen. Ein 
weiterer Verkehrsteilnehmer war beim Unfall nicht involviert. Der PKW
war aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste geborgen 
werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 10.000 Euro. 
Zu Verkehrseinschränkungen auf der B 104 kam es nicht.


Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 11:17

    POL-NB: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer bei Putbus (LK V-R)

    Bergen (LK V-R) (ots) - Am 09.03.2026 gegen 08:00 Uhr kam es auf der L29 in Lonvitz bei Putbus auf der Insel Rügen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Motorradfahrer leichtverletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 56-jährige Fahrzeugführer eines PKW Audi die Ortslage Lonvitz und wollte nach links auf die L29 abbiegen. Dabei übersah er ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 16:08

    POL-NB: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L26

    Wolgast (ots) - Am 08.03.2026 um 12:06 Uhr kam es auf der L26 zwischen den Ortschaften Hohendorf und Hohensee zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 39-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr die L26 aus Richtung Wolgast kommend in Richtung Anklam. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Die auf dem Beifahrersitz befindliche 34-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren