Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L26

Wolgast (ots)

Am 08.03.2026 um 12:06 Uhr kam es auf der L26 zwischen den Ortschaften Hohendorf und Hohensee zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 39-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr die L26 aus Richtung Wolgast kommend in Richtung Anklam. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Die auf dem Beifahrersitz befindliche 34-jährige deutsche Beifahrerin wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast und Zemitz befreit werden. Die Beifahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwerverletzt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein 1-jähriges Kind, welches sich ebenfalls mit im PKW befand blieb unverletzt. An dem beteiligten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 20.000, -EUR. An der beschädigten Straßenbankette, dem Baum und der Fahrbahn entstand ebenfalls ein Sachschaden von ca. 3.500, -EUR. Die L26 musste sowohl für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen als auch während des Einsatzes eines Sachverständigen der DEKRA für mehrere Stunden vollgesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

