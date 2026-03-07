PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gartenfeuer verursacht Sachschaden und löst Feuerwehreinsatz aus

Penzlin (LK MSE) (ots)

Am 07.03.2026, gegen 13:30 Uhr, kam es in der Ortschaft Penzlin, Ortsteil Werder, zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Penzlin und Kucksee/Kruckow/Lapitz. Nach derzeitigem Sachstand verbrannte ein 66jähriger deutscher Mann auf einem Grundstück in dem Ortsteil Werder Holz. Der unbeaufsichtigte Brand geriet außer Kontrolle, griff über die umliegende Wiese und angrenzende Hecke auf das Nachbargrundstück über. In der Folge gerieten ein dort stehendes älteres Segelboot und ein nicht zugelassener PKW VW Caddy ebenfalls in Brand. Beide Fahrzeuge wurden durch den Brand zerstört. Der Brandverursacher verletzte sich bei den eigenen, erfolglosen Löschversuche leicht, er wurde nach ambulanter Behandlung durch zwei Rettungskräfte vor Ort wieder entlassen. Der Gesamtschaden an den zerstörten Fahrzeugen beträgt geschätzte 9000 Euro, eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurde aufgenommen. 26 Kameraden der benannten Feuerwehren waren im Einsatz, für die Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt Werder voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 10:02

    POL-NB: 19-Jähriger wird von zwei Jugendlichen angegriffen

    Greifswald (ots) - Am 07.03.2026 gegen 03:15 Uhr wurde die Polizei über Notruf darüber informiert, dass es in der Rudolf-Breitscheid-Straße in 17489 Greifswald zu einer körperlicher Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen kommt. Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Greifswald zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Ein 19-jähriger ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 10:00

    POL-NB: Tödlicher Unglücksfall im Hafenbecken in 18356 Barth

    Barth (ots) - Am 06.03.2026 gegen 23:25 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass er Hilferufe aus dem Bereich des Hafens in 18356 Barth gehört hat. Eine genaue Ortsbeschreibung war ihm nicht möglich. Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen des Polizeirevier Barth und der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 02:17

    POL-NB: Zwei Angriffe auf Polizeibeamte in Stralsund innerhalb kürzester Zeit

    Stralsund (LK VR) (ots) - Am 06.03.2026 wurden Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Stralsund innerhalb kürzester Zeit beleidigt, bedroht und angegriffen. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Carl-Heydemann-Ring. Hier wurden die Polizeibeamten gerufen, weil eine aggressive, alkoholisierte Person mit Flaschen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren