Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gartenfeuer verursacht Sachschaden und löst Feuerwehreinsatz aus

Penzlin (LK MSE) (ots)

Am 07.03.2026, gegen 13:30 Uhr, kam es in der Ortschaft Penzlin, Ortsteil Werder, zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Penzlin und Kucksee/Kruckow/Lapitz. Nach derzeitigem Sachstand verbrannte ein 66jähriger deutscher Mann auf einem Grundstück in dem Ortsteil Werder Holz. Der unbeaufsichtigte Brand geriet außer Kontrolle, griff über die umliegende Wiese und angrenzende Hecke auf das Nachbargrundstück über. In der Folge gerieten ein dort stehendes älteres Segelboot und ein nicht zugelassener PKW VW Caddy ebenfalls in Brand. Beide Fahrzeuge wurden durch den Brand zerstört. Der Brandverursacher verletzte sich bei den eigenen, erfolglosen Löschversuche leicht, er wurde nach ambulanter Behandlung durch zwei Rettungskräfte vor Ort wieder entlassen. Der Gesamtschaden an den zerstörten Fahrzeugen beträgt geschätzte 9000 Euro, eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurde aufgenommen. 26 Kameraden der benannten Feuerwehren waren im Einsatz, für die Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt Werder voll gesperrt werden.

