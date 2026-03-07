PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 19-Jähriger wird von zwei Jugendlichen angegriffen

Greifswald (ots)

Am 07.03.2026 gegen 03:15 Uhr wurde die Polizei über Notruf darüber informiert, dass es in der Rudolf-Breitscheid-Straße in 17489 Greifswald zu einer körperlicher Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen kommt. Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Greifswald zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Ein 19-jähriger Geschädigter gab an, dass er einem 19-jährigen Mädchen helfen wollte, welche sich augenscheinlich in einer hilflosen Lage befand. Hierbei wurde er plötzlich von zwei Begleitern des Mädchen körperlich angegriffen. Hierbei benutzten die beiden Tatverdächtigen ein Tierabwehrspray und einen Teleskopschlagstock. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen vom Tatort. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtige durch eingesetzte Polizeikräfte im Nahbereich festgestellt werden. Hierbei handelt es sich um zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren. Die beiden Tatverdächtigen wurden durchsucht und es konnten die beiden Tatmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Die jugendlichen Tatverdächtigen wurden zur Polizeidienststelle verbracht und im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wurde Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung erstattet. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-0, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

