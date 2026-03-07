Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tödlicher Unglücksfall im Hafenbecken in 18356 Barth

Barth (ots)

Am 06.03.2026 gegen 23:25 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass er Hilferufe aus dem Bereich des Hafens in 18356 Barth gehört hat. Eine genaue Ortsbeschreibung war ihm nicht möglich. Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen des Polizeirevier Barth und der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort konnte keine Person im Wasser festgestellt werden. Im Hafenbereich an einem Steg wurde aber ein Kutter mit laufenden Motor festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass auf dem Kutter ein 41-jähriger Deutscher mit seiner Familie wohnt. Zum Zeitpunkt der Hilferufe sei er aber allein auf dem Kutter gewesen. Der der 41-jährige auf dem Kutter nicht aufgefunden und ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich des Hafens eingeleitet. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte dabei von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Barth, Zingst und der Berufsfeuerwehr Stralsund mit ihrer Tauchergruppe. Durch die Tauchergruppe wurde gegen 02:15 Uhr die leblose Person des 41-Jährigen im Wasser festgestellt und geborgen werden. Durch einen hinzugezogenen Notarzt konnte nur noch der Tod des 41-jährige festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Hinweise für ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

