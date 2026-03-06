PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer leichtverletzten Person

Greifswald (ots)

Am 06.03.2026 ereignete sich um 13:13 Uhr auf der L35 Höhe 
Stresow-Siedlung ein Verkehrsunfall. 
Nach ersten Erkenntnissen und der Spurenlage am Unfallort, stellte 
sich der Sachverhalt so dar, dass ein 20-jähriger Deutscher mit 
seinem VW Golf den Abbiegevorgang eines Transporters in der Ortschaft
zu spät bemerkte. In Folge dessen kollidierte er mit dem Fahrzeug des
33-jährigen Deutschen.
Ein nachfolgender Pkw Audi, eines 29-jährigen Deutschen erkannte 
diesen Unfall ebenfalls zu spät und kollidierte mit dem VW.
Der 20-jährige Unfallverursacher verletzte sich in Folge des Unfalls 
leicht. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener 
Zuständigkeit geborgen.  
Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro. Für die 
Versorgung des Verletzten, der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung
der Fahrzeuge, wurde die Unfallstelle für etwa 45 Minuten halbseitig 
gesperrt. 


Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 15:57

    POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der L 35 bei Burow

    Malchin (ots) - Am 06.03.2026 kam es um 13:01 Uhr auf der L 35 bei zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Der 81jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr die L 35 aus Richtung Burow kommend in Richtung Altentreptow. Aus ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 39jährigen ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 15:56

    POL-NB: Brand eines Doppelcarport in 18461 Richtenberg

    Grimmen (ots) - Am 06.03.2026 gegen 12:40 Uhr teilte ein Hinweisgeber über Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass in der Lange Straße in 18461 Richtenberg ein Doppelcarport brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Durch den Hinweisgeber wurden folgende ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 14:57

    POL-NB: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B197 bei Warlin

    Friedland (ots) - Am 06.03.2026 gegen 12:30 Uhr, kam es auf der B197 zwischen den Ortschaften Warlin und Sponholz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr die 37-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW VW Passat die B197 aus Richtung Warlin kommend in Richtung Sponholz. Zwischen den Ortschaften Warlin und Sponholz kam sie auf Grund von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren