Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer leichtverletzten Person

Greifswald (ots)

Am 06.03.2026 ereignete sich um 13:13 Uhr auf der L35 Höhe Stresow-Siedlung ein Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen und der Spurenlage am Unfallort, stellte sich der Sachverhalt so dar, dass ein 20-jähriger Deutscher mit seinem VW Golf den Abbiegevorgang eines Transporters in der Ortschaft zu spät bemerkte. In Folge dessen kollidierte er mit dem Fahrzeug des 33-jährigen Deutschen. Ein nachfolgender Pkw Audi, eines 29-jährigen Deutschen erkannte diesen Unfall ebenfalls zu spät und kollidierte mit dem VW. Der 20-jährige Unfallverursacher verletzte sich in Folge des Unfalls leicht. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener Zuständigkeit geborgen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro. Für die Versorgung des Verletzten, der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge, wurde die Unfallstelle für etwa 45 Minuten halbseitig gesperrt. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

