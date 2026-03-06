Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der L 35 bei Burow

Malchin (ots)

Am 06.03.2026 kam es um 13:01 Uhr auf der L 35 bei zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Der 81jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr die L 35 aus Richtung Burow kommend in Richtung Altentreptow. Aus ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 39jährigen -Fahrerzeugführers. Beide Fahrzeugführer und die Beifahrerin des 81jährigen Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 39jähriger Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde per Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald und der 81jähriger mit der Beifahrerin - ins Klinikum nach Neubrandenburg verbracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Während der Unfallaufnahme musste die L 35 für 2 Stunden voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 30.000EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell