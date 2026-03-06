PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der L 35 bei Burow

Malchin (ots)

Am 06.03.2026 kam es um 13:01 Uhr auf der L 35 bei zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Der 81jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr die L 35 aus Richtung Burow kommend in Richtung Altentreptow. Aus ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 39jährigen -Fahrerzeugführers. Beide Fahrzeugführer und die Beifahrerin des 81jährigen Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 39jähriger Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde per Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald und der 81jähriger mit der Beifahrerin - ins Klinikum nach Neubrandenburg verbracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Während der Unfallaufnahme musste die L 35 für 2 Stunden voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 30.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 15:56

    POL-NB: Brand eines Doppelcarport in 18461 Richtenberg

    Grimmen (ots) - Am 06.03.2026 gegen 12:40 Uhr teilte ein Hinweisgeber über Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass in der Lange Straße in 18461 Richtenberg ein Doppelcarport brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Durch den Hinweisgeber wurden folgende ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 14:57

    POL-NB: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B197 bei Warlin

    Friedland (ots) - Am 06.03.2026 gegen 12:30 Uhr, kam es auf der B197 zwischen den Ortschaften Warlin und Sponholz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr die 37-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW VW Passat die B197 aus Richtung Warlin kommend in Richtung Sponholz. Zwischen den Ortschaften Warlin und Sponholz kam sie auf Grund von ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:13

    POL-NB: Unbekannter zündet Gartenlaube an

    Ueckermünde (ots) - In der heutigen Nacht, 06. März 2026, wurde der Polizei gegen 04:13 Uhr eine brennende Gartenlaube in einem Kleingartenverein in der Neuendorfer Straße in Ueckermünde gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Gartenlaube durch einen bislang unbekannten Täter vorsätzlich in Brand gesetzt und brannte in weiterer Folge in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren