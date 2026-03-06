Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B197 bei Warlin

Friedland (ots)

Am 06.03.2026 gegen 12:30 Uhr, kam es auf der B197 zwischen den Ortschaften Warlin und Sponholz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr die 37-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW VW Passat die B197 aus Richtung Warlin kommend in Richtung Sponholz. Zwischen den Ortschaften Warlin und Sponholz kam sie auf Grund von Unachtsamkeit nach recht von der Fahrbahn ab und führ mit ihrem Fahrzeug in den Straßengraben. Hierbei zogen sich die Fahrzeugführerin und ihre 14-jährige Beifahrerin so schwere Verletzung zu, dass sie mit Rettungswagen in Klinikum Neubrandenburg gebracht werden mussten. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

