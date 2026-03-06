PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B197 bei Warlin

Friedland (ots)

Am 06.03.2026 gegen 12:30 Uhr, kam es auf der B197 zwischen den Ortschaften Warlin und Sponholz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr die 37-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW VW Passat die B197 aus Richtung Warlin kommend in Richtung Sponholz. Zwischen den Ortschaften Warlin und Sponholz kam sie auf Grund von Unachtsamkeit nach recht von der Fahrbahn ab und führ mit ihrem Fahrzeug in den Straßengraben. Hierbei zogen sich die Fahrzeugführerin und ihre 14-jährige Beifahrerin so schwere Verletzung zu, dass sie mit Rettungswagen in Klinikum Neubrandenburg gebracht werden mussten. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 13:13

    POL-NB: Unbekannter zündet Gartenlaube an

    Ueckermünde (ots) - In der heutigen Nacht, 06. März 2026, wurde der Polizei gegen 04:13 Uhr eine brennende Gartenlaube in einem Kleingartenverein in der Neuendorfer Straße in Ueckermünde gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Gartenlaube durch einen bislang unbekannten Täter vorsätzlich in Brand gesetzt und brannte in weiterer Folge in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:42

    POL-NB: Frau verliert viel Geld durch Onlinebetrug

    Neustrelitz (ots) - Bereits am Dienstag (03. März 2026) erstattete eine 69-jährige Frau aus dem Neustrelitzer Umland Anzeige bei der Polizei, nachdem sie Opfer eines Anlagebetrugs geworden war. Im Februar stieß die Frau auf eine vielversprechende und seriös wirkende Onlineanzeige, welche hohe Gewinne bei Geldanlagen versprach. Nach der Registrierung und der Eröffnung eines Kontos auf einer Kryptoplattform wurde sie ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:11

    POL-NB: Hochwertiges Angelzubehör aus Neubrandenburger Geschäft gestohlen

    Neubrandenburg (ots) - Am Donnerstag (05. März 2026) wurde der Polizei in Neubrandenburg der Diebstahl hochwertiger Angelausrüstung aus einem Fachgeschäft in der Johannesstraße gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Angelrollen der Marken Shimano und Balzer aus den Verpackungen entnommen und aus dem Geschäft entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren