Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Veränderter BMW in Bulmke-Hüllen sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Gelsenkirchener Polizeibeschäftigte kontrollierten am Montag, 23. Februar 2026, ein technisch verändertes Fahrzeug der Marke BMW.

Die Folgen der Kontrolle waren die Sicherstellung des Autos sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige für den Halter des Fahrzeuges, einen 24-jährigen Gelsenkirchener. Der orangefarbene BMW fiel den Kräften des Verkehrsdienstes gegen 10.30 Uhr auf der Florastraße in Höhe der Hammerschmidtstraße auf. Eine Kontrolle ergab nicht nachgewiesene oder eingetragene Veränderungen der Scheinwerferblenden, des Endschalldämpfers, des Frontspoilers, des Heckdiffusors und der Rückleuchten. Zudem wurde ein Sound Generator verbaut, der das Geräuschverhalten des Fahrzeuges negativ beeinflusst.

Um alle Veränderungen dokumentieren und prüfen lassen zu können, wurde das Auto sichergestellt und ein Gutachten in Auftrag gegeben.

