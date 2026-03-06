Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannter zündet Gartenlaube an

Ueckermünde (ots)

In der heutigen Nacht, 06. März 2026, wurde der Polizei gegen 04:13 Uhr eine brennende Gartenlaube in einem Kleingartenverein in der Neuendorfer Straße in Ueckermünde gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Gartenlaube durch einen bislang unbekannten Täter vorsätzlich in Brand gesetzt und brannte in weiterer Folge in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren Ueckermünde und Bellin gelöscht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Zur Ermittlung der Brandursache kam ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der vorsätzlichen Brandstiftung und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten sich unter der 039771 820 im Polizeirevier Ueckermünde, unter www.polizei.mvnet.de an die Internetwache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

