Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hochwertiges Angelzubehör aus Neubrandenburger Geschäft gestohlen

Neubrandenburg (ots)

Am Donnerstag (05. März 2026) wurde der Polizei in Neubrandenburg der Diebstahl hochwertiger Angelausrüstung aus einem Fachgeschäft in der Johannesstraße gemeldet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Angelrollen der Marken Shimano und Balzer aus den Verpackungen entnommen und aus dem Geschäft entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Auch Hinweise zu möglichen Verkaufsangeboten der gestohlenen Angelrollen im Internet oder auf Online-Plattformen nimmt die Polizei entgegen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Verbleib der entwendeten Gegenstände machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 5582-5224, über das Digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell