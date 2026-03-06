PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Anhänger mit Jacuzzi darauf gestohlen

Penkow (ots)

Am Donnerstag (05. März 2026) meldete sich ein 40-jähriger Deutscher bei der Polizei in Röbel. Er gab an, dass sein Anhänger und ein darauf abgestellter Jacuzzi in der Penkower Kisserower Straße auf einer Freifläche (gegenüber eines Einkaufszentrums) entwendet worden seien.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 04. März (11 Uhr) bis zum 05. März (17 Uhr) unbefugt Zutritt zu einer Grünfläche, auf welcher der Anhänger mit dem Kennzeichen MÜR-JB 233 abgestellt war. Anschließend wurde offenbar das Anhängerschloss aufgebrochen und der Anhänger samt Ladung entwendet. Es entstand ein Stehlschaden von etwa 9.500 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Anhängers oder des Jacuzzis machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Röbel unter Tel.: 039931 848 225, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

