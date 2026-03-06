PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Roggenhagener Parkanlage verursacht Sachschaden

Roggenhagen (ots)

Am Donnerstag (05. März 2026) wurde die Polizei gegen 19:30 Uhr nach Roggenhagen, zu einem Brand in der dortigen Parkanlage gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte ein Mülleimer, welcher welcher sich an einem Picknickhäuschen befand, vollständig ab. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Das Picknickhäuschen war ebenfalls betroffen, allerdings noch funktionstüchtig. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

