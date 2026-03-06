PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Doppelcarport in 18461 Richtenberg

Grimmen (ots)

Am 06.03.2026 gegen 12:40 Uhr teilte ein Hinweisgeber über Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass in der Lange Straße in 18461 Richtenberg ein Doppelcarport brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Durch den Hinweisgeber wurden folgende Angaben zum Sachverhalt gemacht. Der Hinweisgeber befand sich auf seinem Grundstück und verbrannte in einer Tonne Laub. Durch auftretende Windboen kam es zum Funkenflug, wodurch das sein Carport, das Carport seines Nachbarn und ein Gartenhaus in Brand gerieten. Dem Hinweisgeber gelang es noch seinen PKW wegzufahren. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Richtenberg und Franzburg konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. . Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,-EUR. Gegen den Hinweisgeber wurde Anzeige wegen Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung und wegen Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz erstattet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 06.03.2026 – 14:57

    POL-NB: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B197 bei Warlin

    Friedland (ots) - Am 06.03.2026 gegen 12:30 Uhr, kam es auf der B197 zwischen den Ortschaften Warlin und Sponholz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr die 37-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW VW Passat die B197 aus Richtung Warlin kommend in Richtung Sponholz. Zwischen den Ortschaften Warlin und Sponholz kam sie auf Grund von ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:13

    POL-NB: Unbekannter zündet Gartenlaube an

    Ueckermünde (ots) - In der heutigen Nacht, 06. März 2026, wurde der Polizei gegen 04:13 Uhr eine brennende Gartenlaube in einem Kleingartenverein in der Neuendorfer Straße in Ueckermünde gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Gartenlaube durch einen bislang unbekannten Täter vorsätzlich in Brand gesetzt und brannte in weiterer Folge in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:42

    POL-NB: Frau verliert viel Geld durch Onlinebetrug

    Neustrelitz (ots) - Bereits am Dienstag (03. März 2026) erstattete eine 69-jährige Frau aus dem Neustrelitzer Umland Anzeige bei der Polizei, nachdem sie Opfer eines Anlagebetrugs geworden war. Im Februar stieß die Frau auf eine vielversprechende und seriös wirkende Onlineanzeige, welche hohe Gewinne bei Geldanlagen versprach. Nach der Registrierung und der Eröffnung eines Kontos auf einer Kryptoplattform wurde sie ...

    mehr
