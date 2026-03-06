Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Brand eines Doppelcarport in 18461 Richtenberg
Grimmen (ots)
Am 06.03.2026 gegen 12:40 Uhr teilte ein Hinweisgeber über Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass in der Lange Straße in 18461 Richtenberg ein Doppelcarport brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Durch den Hinweisgeber wurden folgende Angaben zum Sachverhalt gemacht. Der Hinweisgeber befand sich auf seinem Grundstück und verbrannte in einer Tonne Laub. Durch auftretende Windboen kam es zum Funkenflug, wodurch das sein Carport, das Carport seines Nachbarn und ein Gartenhaus in Brand gerieten. Dem Hinweisgeber gelang es noch seinen PKW wegzufahren. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Richtenberg und Franzburg konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. . Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,-EUR. Gegen den Hinweisgeber wurde Anzeige wegen Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung und wegen Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz erstattet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell