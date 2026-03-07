PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW - Fehler beim Überholvorgang führt zu hohem Sachschaden

Anklam (LK VG) (ots)

Am 06.03.2026, um 18:05 Uhr, kam es auf der B110 zwischen Liepen und dem Abzweig Dersewitz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Überholvorgang.

Beide Fahrzeuge fuhren hintereinander aus Richtung Anklam kommend, als der 37jährige deutsche Fahrer eines VW ID.3 zum Überholen ansetzte. Dies blieb von dem vor ihm fahrenden 42jährigen deutschen Fahrer eines VW Caddy unbemerkt und dieser setzte seinerseits zum Überholen an, hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der VW ID.3 kam in der Folge von der Fahrbahn ab und musste aus dem Straßengraben geborgen werden. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt, der entstandene Schaden wird auf ca. 27.000,- EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

