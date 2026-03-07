Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW - Fehler beim Überholvorgang führt zu hohem Sachschaden

Anklam (LK VG) (ots)

Am 06.03.2026, um 18:05 Uhr, kam es auf der B110 zwischen Liepen und dem Abzweig Dersewitz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Überholvorgang.

Beide Fahrzeuge fuhren hintereinander aus Richtung Anklam kommend, als der 37jährige deutsche Fahrer eines VW ID.3 zum Überholen ansetzte. Dies blieb von dem vor ihm fahrenden 42jährigen deutschen Fahrer eines VW Caddy unbemerkt und dieser setzte seinerseits zum Überholen an, hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der VW ID.3 kam in der Folge von der Fahrbahn ab und musste aus dem Straßengraben geborgen werden. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt, der entstandene Schaden wird auf ca. 27.000,- EUR geschätzt.

