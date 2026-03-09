Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer bei Putbus (LK V-R)

Bergen (LK V-R) (ots)

Am 09.03.2026 gegen 08:00 Uhr kam es auf der L29 in Lonvitz bei Putbus auf der Insel Rügen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Motorradfahrer leichtverletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 56-jährige Fahrzeugführer eines PKW Audi die Ortslage Lonvitz und wollte nach links auf die L29 abbiegen. Dabei übersah er zwei von links kommende und auf der vorfahrtsberechtigten Fahrbahn befindliche Motorradfahrer. Die beiden Motorradfahrer im Alter von 16 und 17 Jahren mussten ausweichen und stürzten. Der 16-Jährige verletzte sich dabei leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell