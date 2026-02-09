PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Exhibitionist festgenommen +++ Falsche Bankmitarbeiter +++ Unfallflucht - Zeugin gesucht +++ Verkehrsunfallflucht auf der A66

Hofheim (ots)

1. Exhibitionist festgenommen,

Eschborn-Niederhöchstadt, Eichfeldstraße, Sonntag, 08.02.2026, 10:05 Uhr

(ro)Die Polizei hat am Sonntagmorgen in Eschborn-Niederhöchstadt einen Exhibitionisten festgenommen. Gegen 10:05 Uhr gingen bei der Polizei Mitteilungen über einen Mann ein, welcher sich in schamverletzender Art und Weise am Rand eines Feldwegs der verlängerter Eichfeldstraße gezeigt hatte. Daraufhin wurde eine Polizeistreife entsandt, welche den Mann, einen 28-Jährigen ohne festen Wohnsitz, antreffen und festnehmen konnte. Bei der Überprüfung seiner Personalien fiel dann auf, dass ein offener Haftbefehl gegen ihn vorlag. Die Fahrt ging für den 28-Jährigen somit in eine Justizvollzugsanstalt. Zudem muss der Mann sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

2. Falsche Bankmitarbeiter,

Hofheim-Diedenbergen, Freitag, 06.02.2026

(ro)Am Freitag haben sich Betrüger einer Frau aus Hofheim-Diedenbergen gegenüber als Bankmitarbeiter ausgegeben und sie letztlich um mehrere Tausend Euro gebracht. Ein angeblicher Mitarbeiter einer Bank rief die Dame an und berichtete von vermeintlich offenen Rechnungsbeträgen. Dies könne man mit Hilfe der EC-Karte klären. Nahezu gleichzeitig erschien ein Mann gegen 15:30 Uhr an ihrer Haustür und nahm die Bankkarte entgegen. Im Anschluss stellte die Frau fest, dass Abbuchungen vom Konto erfolgt waren und verständigte die Polizei.

Der Abholer wird als etwa 30 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß, mit dunklen Haaren und glatt rasiertem Gesicht beschrieben. Er trug einen weißen Jogginganzug.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei oder die Bank müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei oder Bankmitarbeiter wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Keine Bank wird sie am Telefon auffordern eine Überweisung zu tätigen. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren sowie an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollte Ihnen in der Hintergasse am Nachmittag oder frühen Abend des Freitags etwas Verdächtiges aufgefallen sein, dass in Zusammenhang mit dem Betrug stehen könnte, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung.

3. Unfallflucht - Zeugin gesucht,

Kelkheim, Bahnstraße, Dienstag, 20.01.2026, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 22.01.2026, 08:35 Uhr

(ro)Im Januar kam es in der Kelkheimer Bahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nach dem Verursacher sowie einer Zeugin. Die Besitzerin eines grauen Opel Crossland X hatte diesen zwischen Dienstag, 20.01.2026, 16:30 Uhr, und Donnerstag, 22.01.2026, 08:35 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters geparkt. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Opel im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt worden war. Eine Zeugin des Vorfalls hatte einen Zettel am Opel hinterlassen, der jedoch nass geworden und daher nicht mehr vollständig lesbar war. Die Polizei sucht nun nach der Zeugin, die den Zettel hinterlassen hat, sowie nach dem Unfallverursacher. Ihre Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht,

Bundesautobahn 66, Bereich Hofheim a. Ts., Samstag, 07.02.2026, 17:20 Uhr

(ra) Am Samstagnachmittag kam es in Hofheim am Taunus zu einer Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden.

Ein bislang unbekannter PKW befuhr am Samstag, 07.02.2026 gegen 17:20 Uhr den Einfädelungsfahrstreifen der Bundesautobahn 66 und wechselte auf den Fahrstreifen der A3 in Fahrtrichtung Köln. Bei dem Ausweichmanöver des dahinterfahrenden Fahrzeugs BMW 3, geriet dieses ins Schleudern und drehte sich auf der Fahrbahn. Ein drittes, herannahendes Fahrzeug, Opel Corsa, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Hierbei wurden die 18-jährige Fahrerin des 3er BMW und die 29-jährige Fahrerin des Opel Corsa verletzt. Die Opelfahrerin musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die unfallverursachende Person flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen PKW gehandelt haben. Zum Fahrer oder der Fahrerin liegt bisher keine nähere Beschreibung vor. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden über 20.000 Euro. Personen, die Hinweise zum flüchtigen, blauen PKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter 0611-345 4140 in Verbindung zu setzen.

