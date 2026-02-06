PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Wohnhaus +++ Einbrecher scheitern +++ Haustür hält Hebelversuchen stand +++ Unfall mit Verletzten +++ Unfall mit Leichtverletzten

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Hattersheim, Okriftel, Mozartstraße, Donnerstag, 05.02.2026, 18:00 Uhr bis 20:35 Uhr

(ro)Einbrecher hatten am Donnerstagabend ein Einfamilienhaus in Hattersheim-Okriftel im Visier. Zwischen 18:00 Uhr und 20:35 Uhr näherten sich die Täter dem Anwesen in der Mozartstraße und verschafften sich über ein Fenster Zutritt ins Innere. Dort durchsuchten sie die Wohnräume und ließen eine Handtasche, Parfümflaschen sowie Bargeld mitgehen, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbrecher scheitern,

Hofheim-Wallau, Erbacher Straße, Montag, 02.02.2026, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 05.02.2026, 14:30 Uhr

(ro)In Hofheim-Wallau scheiterten Einbrecher in den vergangenen Tagen beim Versuch, in ein Wohnhaus einzudringen. Sie begaben sich zwischen Montag- und Donnerstagnachmittag auf ein Grundstück in der Erbacher Straße und machten sich mit einem Werkzeug an einem Fenster des Einfamilienhauses zu schaffen. Als sich dieses jedoch nicht öffnen ließ, zogen sie unverrichteter Dinge von dannen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Haustür hält Hebelversuchen stand,

Kriftel, Richard-Wagner-Straße, Freitag, 30.01.2026, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 04.02.2026, 17:00 Uhr

(ro)Die Haustür eines Wohnhauses in Kriftel hielt stand, als Unbekannte zwischen Freitag und Mittwoch diese aufzuhebeln. Die Täter näherten sich der Doppelhaushälfte in der Richard-Wagner-Straße und setzten mehrfach mit einem Werkzeug an der Haustür an. Als diese den Hebelversuchen standhielt, ergriffen sie unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Unfall mit Verletzten,

Eschborn, Sossenheimer Straße, Donnerstag, 05.02.2026, 18:30 Uhr

(ro)Ein 85-Jähriger befuhr in seinem Mercedes die Sossenheimer Straße aus Frankfurt-Sossenheim kommend und wollte nach links auf die Bundesautobahn 66 in Richtung abbiegen. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen Opel, der auf der Sossenheimer Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Eine Mitfahrerin im Mercedes sowie der 55-jährige Opel-Fahrer wurden in Folge dessen verletzt und zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 13.00 Euro geschätzt.

5. Unfall mit Leichtverletzten,

Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Donnerstag, 05.02.2026, 07:44 Uhr

(kq)Am Donnerstagmorgen wurde in der Wickerer Straße in Flörsheim ein E-scooter-Fahrer beim Zusammenstoß mit einem PKW verletzt. Der 46-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Wickerer Straße aus Wicker kommend in Richtung Flörsheim und wollte gegen 07:45 Uhr nach links auf die Werner-von-Siemens-Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 16-jährigen E-Scooter-Fahrer, der auf dem Radweg entlang der Wickerer Straße unterwegs war. Der 16-jährige wurde leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

