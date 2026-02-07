PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Festnahme nach Sachbeschädigungen +++ Trunkenheitsfahrt

Hofheim (ots)

Festnahme nach Sachbeschädigungsserie in Kelkheim

Tatort: 65779 Kelkheim, Frankfurter Straße

Tatzeit: Samstag, 07.02.2026, gegen 03:50 Uhr

In der Kelkheimer Innenstadt kam es zu einer Serie von Sachbeschädigungen, bei der zahlreiche Fensterscheiben - überwiegend von Schaufenstern - beschädigt wurden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf zirka 9000 Euro.

Durch die frühzeitige Auswertung von Videomaterial aus Überwachungskameras konnte ein Tatverdächtiger im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Aufgrund blutiger Hände sowie einer vollständig übereinstimmenden Personenbeschreibung erhärtete sich der Tatverdacht. Der 45-jährige Mann aus Kelkheim wurde festgenommen und zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation Kelkheim gebracht.

Alkoholeinfluss bei Verkehrskontrolle festgestellt

Tatort: 65817 Eppstein, Burgstraße

Tatzeit: Freitag, 06.02.2026, gegen 21:30 Uhr

Aufgrund einer defekten Beleuchtungseinrichtung wurde ein 52-jähriger Mann aus Eppstein mit seinem VW Passat einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle nahmen die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch wahr, sodass der Fahrer zur Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests auf eine Polizeistation gebracht wurde.

Der festgestellte Wert betrug 0,56 Promille. Dies hat ein Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot zur Folge.

Die Polizei weist darauf hin, dass Alkoholkonsum im Straßenverkehr erhebliche Gefahren mit sich bringt. Auch wenn es in diesem Fall zu keinem Schaden kam, kann bereits eine geringe Alkoholisierung die Reaktionsfähigkeit deutlich beeinträchtigen und unter anderen Umständen zum Verlust der Fahrerlaubnis oder zu schwerwiegenden Unfallfolgen führen.

Pressemeldung gefertigt: Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell