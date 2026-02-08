PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte +++ Brand in Reitsportzentrum +++ Ladendiebstahl

Hofheim (ots)

1. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, 65830 Kriftel, Hofheimer Straße, Samstag, 07.02.2026, 20:45 Uhr

(hi) Am gestrigen Samstagabend leistete ein Mann, im Nachgang einer häuslichen Auseinandersetzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Als die alarmierten Beamten der Polizeistation Hofheim um 20:45 Uhr in der Hofheimer Straße eintrafen, leistete der 26-jährige Hofheimer im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme Widerstand gegen die Beamten und versuchte sich im weiteren Verlauf seiner Festnahme zu entziehen. Weiterhin beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten. Da der Beschuldigte unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

2. Brand in Reitsportzentrum,

65439 Flörsheim am Main, Am Falkenberg, Samstag, 07.02.2026, 19:35 Uhr

(hi) In Flörsheim am Main kam es am Samstagabend zu einem Brand in einem Reitsportzentrum. Kurz nachdem die Polizei und die Feuerwehr um 19:35 Uhr zu einem Brand in der Reitsporthalle am Falkenberg gerufen wurden, konnte das Feuer bereits durch Mitarbeiter des Sportvereines gelöscht werden. Durch die entstandenen Rauchgase wurde eine 43-jährige Hattersheimerin leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen, auf Grund eines technischen Defektes, in einem Technikraum aus.

3. Ladendiebstahl aus Elektrofachmarkt,

65843 Sulzbach am Taunus, Main-Taunus-Zentrum, 07.02.2026, 16:20 Uhr

(hi) Diebe hatten es am Samstagnachmittag auf einen Elektrofachmarkt in Sulzbach abgesehen. Gegen 16:20 Uhr konnte ein Ladendetektiv im Main-Taunus-Zentrum zwei Männer beobachten, welche sich auffällig verhielten. Im weiteren Verlauf versuchten sie das Geschäft, einschließlich hochwertiger Elektroartikel, zu verlassen, ohne die Ware zuvor zu bezahlen. Einer der beiden Langfinger konnte anschließend durch den Detektiv gestellt werden. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern an. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell