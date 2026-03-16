Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straße voll gesperrt - Unfall auf Bundesstraße

Bad Langensalza (ots)

Am Montagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der Bundesstraße 247. Den ersten Erkenntnissen zufolge befuhren zwei Pkw die genannte Straße aus Richtung Mühlhausen in Richtung Bad Langensalza. Als sich die Autos auf Höhe der Abfahrt nach Gotha befanden, wollten diese ein am Straßenrand stehendes Fahrzeug der Verkehrsmeisterei, welche zu dieser Zeit ein verendetes Tier von der Fahrbahn räumten, überholen. Folglich leiteten beide Pkw ein Überholmanöver ein. Plötzlich erschrak der Fahrzeugführer des vorausfahrenden Autos und leitete eine Vollbremsung ein.

Nach Angaben des Fahrers soll ein Mitarbeiter der Verkehrsmeisterei den Anschein erweckt haben, die Fahrbahn betreten zu wollen. Folglich fuhr das hinterherfahrende Auto auf das Bremsende auf. Hierbei erlitten alle drei Insassen des auffahrenden Pkw leichte Verletzungen und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Durch den Unfall entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Die Bundesstraße musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

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