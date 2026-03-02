PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Smartphones auf dem Goerdelerplatz

Ludwigshafen (ots)

Am 01.03.2026, gegen 14 Uhr, befand sich eine 29 jährige Frau gemeinsam mit ihren beiden Kindern auf dem Goerdelerplatz. Während des Aufenthalts fiel ihr Mobiltelefon aus der Tasche auf den Boden. Die Frau brachte zunächst ihre Kinder sicher über die Rohrlachstraße und wollte anschließend zurückkehren, um das Handy aufzuheben. Noch bevor sie die Straße erneut betreten konnte, nahm eine dreiköpfige Personengruppe das auf dem Boden liegende Mobiltelefon an sich und entfernte sich anschließend mit einem unbekannten Fahrzeug in unbekannte Richtung. Einer der Tatverdächtigen wurde von der Geschädigten als etwa 25 Jahre alter Mann, circa 1,70 Meter groß, mit Bart und langen, zu einem Zopf gebundenen Haaren beschrieben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Personen oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

