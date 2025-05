POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Schlägerei zwischen mehreren Personen

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 28.5.2025 fuhren zwei Männer mit einem bordauxfarbenen Bulli durch die Straße Goldbrink in Füchtorf. Sie spielten die typische Schrotthändlermusik ab und sprachen einen Senior an, der sich draußen aufhielt. Dieser wollte Altbatterien übergeben, so dass beide Männer mit ihm zu seiner Wohnung gingen. Während einer angab, zur Toilette gehen zu wollen, lenkte der andere Mann den ...

