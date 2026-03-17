Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Jugendliche vermisst - Wo ist Josefine S.?

Nordhausen (ots)

Die Fahndungsmaßnahmen nach der seit dem 15. März vermissten Josefine S. können eingestellt werden. Sie wurde am Montagabend durch Polizeikräfte in Sachsen-Anhalt wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Mitarbeit der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter.

Es wird gebeten, die Bildnisse und Namen der Betroffenen aus einschlägigen Portalen zu entfernen.

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