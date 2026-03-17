PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Jugendliche vermisst - Wo ist Josefine S.?

Nordhausen (ots)

Die Fahndungsmaßnahmen nach der seit dem 15. März vermissten Josefine S. können eingestellt werden. Sie wurde am Montagabend durch Polizeikräfte in Sachsen-Anhalt wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Mitarbeit der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter.

Es wird gebeten, die Bildnisse und Namen der Betroffenen aus einschlägigen Portalen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 16:12

    LPI-NDH: Vorfahrtsregelung missachtet - Radfahrer verletzt

    Uder (ots) - Im Einmündungsbereich der Hinterste Binde und des Bachrasen kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein Radfahrer den genannten Bereich und missachte vermutlich die Vorfahrtsregelung. Aufgrund dessen kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem Transporter. Durch die Kollision erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 16:09

    LPI-NDH: Einbrecher entwenden Deko- und Luftdruckwaffe

    Sollstedt (ots) - Unbekannte Täter drangen von Sonntag zu Montag, in der Zeit von 18 Uhr bis 9.30 Uhr, in eine Gartenlaube in der Garagenstraße ein. Hierfür öffneten die Einbrecher gewaltsam die Tür zum Gartenhaus. Im Inneren angelangt nahmen die Unbekannte verschiedene Dekorationswaffen sowie ein Federdruckwaffe an sich und flüchteten unerkannt. Durch die Tat wurden Sachschäden in Höhe eines niedrigen ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 16:08

    LPI-NDH: Unfall beim Abbiegen

    Bad Langensalza (ots) - In der Tonnaer Straße ereignete sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Wie im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei bekannt wurde, befuhr ein Pkw die genannte Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe einer Tankstelle wollte der besagte Fahrzeugführer dann nach links abbiegen. Hierbei übersah er aus vermutlich den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw. Folglich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren