Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Vorfahrtsregelung missachtet - Radfahrer verletzt
Uder (ots)
Im Einmündungsbereich der Hinterste Binde und des Bachrasen kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein Radfahrer den genannten Bereich und missachte vermutlich die Vorfahrtsregelung. Aufgrund dessen kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem Transporter. Durch die Kollision erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen.
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