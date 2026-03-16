LPI-NDH: Vorfahrtsregelung missachtet - Radfahrer verletzt

Bad Langensalza (ots) - In der Tonnaer Straße ereignete sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Wie im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei bekannt wurde, befuhr ein Pkw die genannte Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe einer Tankstelle wollte der besagte Fahrzeugführer dann nach links abbiegen. Hierbei übersah er aus vermutlich den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw. Folglich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. ...

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