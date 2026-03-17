PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kalb von Weide geklaut

Ebeleben (ots)

Wie der Polizei am Montagmittag bekannt wurde, kam es in Ebeleben zu einem nicht ganz alltäglichen Vorfall. Hierbei entwendeten unbekannte Täter nahe der Thomas-Müntzer-Siedlung, in der Zeit vom 12.März, gegen 19 Uhr, bis zum 13. März, 12.30 Uhr, ein Kalb von einer Weide. Hierzu zerschnitten die Unbekannten zunächst den Weidezaun. Anschließend verluden die Täter das Tier auf ein unbekanntes Fahrzeug und flüchteten mit der tierischen Beute vom Tatort. Der Wert des Kalbs wird auf etwa 1500 Euro beziffert.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel.: 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0066649

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 10:28

    LPI-NDH: Reifen platt - kuriose Unfallflucht auf Parkplatz

    Bad Langensalza (ots) - Ein 62-jähriger beschädigte mit seinem Krankenfahrstuhl am Montagnachmittag ein geparktes Fahrzeug auf einem Supermarkt-Parkplatz am Lindenbühl. Den ersten Erkenntnissen zu Folge fuhr der Rollstuhlfahrer vermutlich ohne ausreichenden Seitenabstand am besagten Pkw entlang. Hierbei streifte er das Fahrzeug, sodass Beschädigungen an verschiedenen Stellen auf der Fahrerseite entstanden. Weiterhin ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 10:25

    LPI-NDH: Von der Landstraße abgekommen

    Beberstedt (ots) - Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Landstraße 2043, zwischen Beberstedt und Silberhausen, ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer befuhr die genannte Landstraße in Richtung Beberstedt. Kurz nach einem Bahnübergang kommt der Fahrer aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, befährt die Böschung und kommt letztlich mit seinem Fahrzeug mehrere Meter neben der Straße zum Stehen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren