Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kalb von Weide geklaut

Ebeleben (ots)

Wie der Polizei am Montagmittag bekannt wurde, kam es in Ebeleben zu einem nicht ganz alltäglichen Vorfall. Hierbei entwendeten unbekannte Täter nahe der Thomas-Müntzer-Siedlung, in der Zeit vom 12.März, gegen 19 Uhr, bis zum 13. März, 12.30 Uhr, ein Kalb von einer Weide. Hierzu zerschnitten die Unbekannten zunächst den Weidezaun. Anschließend verluden die Täter das Tier auf ein unbekanntes Fahrzeug und flüchteten mit der tierischen Beute vom Tatort. Der Wert des Kalbs wird auf etwa 1500 Euro beziffert.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel.: 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0066649

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