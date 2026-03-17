Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen platt - kuriose Unfallflucht auf Parkplatz

Bad Langensalza (ots)

Ein 62-jähriger beschädigte mit seinem Krankenfahrstuhl am Montagnachmittag ein geparktes Fahrzeug auf einem Supermarkt-Parkplatz am Lindenbühl. Den ersten Erkenntnissen zu Folge fuhr der Rollstuhlfahrer vermutlich ohne ausreichenden Seitenabstand am besagten Pkw entlang. Hierbei streifte er das Fahrzeug, sodass Beschädigungen an verschiedenen Stellen auf der Fahrerseite entstanden. Weiterhin wurde der Vorderreifen derart deformiert, dass die Luft entwich. Anschließend flüchtete der 62-Jährige ohne seiner Pflichten nach einem Unfall nachzukommen. Glücklicherweise konnte der Vorfall beobachtet werden, sodass durch die Polizei der Fahrer des Krankenfahrstuhls ermittelt wurde. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

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