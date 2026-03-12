POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde
Hamminkeln (ots)
Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Dienstag, 17.03.2026, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung.
Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
