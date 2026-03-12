PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Unbekannte Täter bei Einbruch überrascht - Polizei bittet um Hinweise

Rheinberg (ots)

Am Mittwoch (11.03.) brachen unbekannte Personen in der Zeit von 12:35 Uhr bis 13:00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Saalhoffer Straße ein.

Über ein gewaltsam geöffnetes Küchenfenster gelangten die Täter in die Wohnräume und durchsuchten Schränke und Kommoden. Als die Bewohner zu ihrem Wohnhaus zurückkehrten bemerkten sie die beiden männlichen Täter im Haus. Diese ergriffen die Flucht durch die rückwärtige Terrassentür in den Garten und weiter in Richtung des Kreisverkehrs Saalhoffer Straße/ Alpener Straße.

Zeugen konnten beobachten wie sie in einen am Fahrbahnrand parkenden silbernen Kleinwagen stiegen und in Richtung Ossenberg wegfuhren. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Beide männlichen Personen waren schlank, ca. 18- 25 Jahre alt, zwischen 170 und 175 cm groß und hatten kurze dunkle Haare. Ein Täter war bekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose, der andere mit einer hellen Jack und einer blauen Hose.

Die eingesetzten Polizeibeamten wurden bei der Suche nach den Tätern durch eine Polizeihelikopter unterstützt. Die Fahndung nach den Tätern dauert an.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen gemacht haben und Angaben zu den flüchtigen Tätern oder dem genutzten Pkw machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260311-1300

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

