Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Hinweise nach Pkw-Diebstahl

Wesel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Personen zwischen 23:00 Uhr und 06:15 Uhr einen Pkw auf der Scharnhorststraße. Dieser parkte dort am Fahrbahnrand.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Toyota Land Cruiser mit dem amtlichen Kennzeichen WES-LN113.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 zu melden.

EG/Ref. 260311-0849

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

