POL-WES: Wesel - Polizei sucht Hinweise nach Pkw-Diebstahl
Wesel (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Personen zwischen 23:00 Uhr und 06:15 Uhr einen Pkw auf der Scharnhorststraße. Dieser parkte dort am Fahrbahnrand.
Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Toyota Land Cruiser mit dem amtlichen Kennzeichen WES-LN113.
Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 zu melden.
