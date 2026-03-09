Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Mann flüchtet sich nach Stichverletzung in einen Imbiss

Voerde (ots)

Ein 33-jähriger Mann ist am Freitag (06.03.) gegen 20:15 Uhr mit einem Messer verletzt worden und rettete sich anschließend in einen Imbiss.

Im Vorfeld hatten sich ein bislang unbekannter Mann und eine Frau Zutritt zu der Wohnung des 33-Jährigen an der Friedrichsfelder Straße verschafft. Es kam dort zu einem Streit zwischen den beiden Parteien.

Im Verlauf dieser Auseinandersetzung bedrohte der mutmaßliche männliche Tatverdächtige den 33-Jährigen unter anderem mit einem Messer, mit dem er dem 33-Jährigen eine Stichverletzung im Halsbereich zufügte.

Der Verletzte konnte daraufhin aus der Wohnung in einen nahegelegenen Imbiss an der Bahnhofstraße flüchten. Dort wurden seine Verletzungen erstversorgt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten ebenfalls aus der Wohnung.

Im Laufe der polizeilichen Ermittlungen konnte eine mutmaßliche Täterin ermittelt werden: Dabei handelt es sich um eine 25-jährige Frau aus Bottrop. Die Ermittlungen zu dem männlichen Tatverdächtigen dauern noch an.

Ein Rettungswagen brachte den 33-jährigen Wohnungsinhaber wegen seiner Halsverletzung zur stationären Behandlung in ein Duisburger Krankenhaus. Eine Lebensgefahr besteht nach Angaben der Ärzte nicht.

Die genauen Hintergründe der Tat sind jetzt Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell