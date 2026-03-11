PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizei - E-Scooter-Fahrer verletzt

Moers (ots)

Polizeibeamte führten am Montag (09.03.) gegen 17:25 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Franz-Haniel-Straße durch. Als die Beamten beabsichtigen einen dunkelgrauen Opel zu kontrollieren, missachtete der Fahrer die polizeilichen Anhaltezeichen, beschleunigte seinen Pkw und setzte seine Fahrt fort. Die Polizeibeamten folgten dem Pkw mit Blaulicht und Martinshorn.

Der Opel fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Königsberger Straße und fiel mit riskanten Fahrmanövern auf. Im weiteren Verlauf der Flucht touchierte der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Fahrer im Bereich der Kirschenallee einen entgegenkommenden Pkw und kollidierte anschließend mit einem querenden 31- jährigen E-Scooter-Fahrer. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt, der E-Scooter-Fahrer verletzte sich leicht.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten den beschädigten Pkw und den mutmaßlichen 29- jährigen Fahrzeugführer auf der Grafschafter Straße antreffen.

Ein angefordertes spezialisiertes Verkehrsunfall-Aufnahmeteam übernahm die Unfallaufnahme.

Der 29- jährige Moerser wurde zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zur Polizeiwache Süd in Moers gebracht. Nach ersten Ermittlungen ist dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der beschädigte Pkw des Moersers wurde sichergestellt.

Diesen erwartet nun ein Strafverfahren

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 11:33

    POL-WES: Kreis Wesel - Pedelec- Trainings in den Osterferien

    Wesel (ots) - Das Team der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Wesel bietet in den Osterferien wieder neue Pedelec- Trainings an. Hier die Termine: Montag, 30.03.2026, 09:00 - 12:00 Uhr Alpen, Grundschule Alpen, Zum Wald 16 Dienstag, 31.03.2026, 09:00 - 12:00 Uhr Dinslaken, Gesamtschule Hiesfeld, Kirchstr. 65 Mittwoch, 01.04.2026, 09:00 - 12:00 Uhr Neukirchen-Vluyn, Julius-Stursberg-Gymnasium, ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:26

    POL-WES: Voerde - Mann flüchtet sich nach Stichverletzung in einen Imbiss

    Voerde (ots) - Ein 33-jähriger Mann ist am Freitag (06.03.) gegen 20:15 Uhr mit einem Messer verletzt worden und rettete sich anschließend in einen Imbiss. Im Vorfeld hatten sich ein bislang unbekannter Mann und eine Frau Zutritt zu der Wohnung des 33-Jährigen an der Friedrichsfelder Straße verschafft. Es kam dort zu einem Streit zwischen den beiden Parteien. Im ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:08

    POL-WES: Dinslaken - Fahrradfahrer entfernt sich nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

    Dinslaken (ots) - Am Freitag (06.03.) befuhr eine 11- jährige Dinslakenerin mit dem Fahrrad die Sterkrader Straße in Richtung Oberhausener Straße. Als sie auf den rechtsseitigen Geh-/ Radweg der Oberhausener Straße fuhr, um weiter in Richtung Kirchstraße zu fahren, kam ihr ein bislang unbekannter Radfahrer im Kurvenbereich entgegen. Die beiden Fahrradfahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren