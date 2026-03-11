Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizei - E-Scooter-Fahrer verletzt

Moers (ots)

Polizeibeamte führten am Montag (09.03.) gegen 17:25 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Franz-Haniel-Straße durch. Als die Beamten beabsichtigen einen dunkelgrauen Opel zu kontrollieren, missachtete der Fahrer die polizeilichen Anhaltezeichen, beschleunigte seinen Pkw und setzte seine Fahrt fort. Die Polizeibeamten folgten dem Pkw mit Blaulicht und Martinshorn.

Der Opel fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Königsberger Straße und fiel mit riskanten Fahrmanövern auf. Im weiteren Verlauf der Flucht touchierte der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Fahrer im Bereich der Kirschenallee einen entgegenkommenden Pkw und kollidierte anschließend mit einem querenden 31- jährigen E-Scooter-Fahrer. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt, der E-Scooter-Fahrer verletzte sich leicht.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten den beschädigten Pkw und den mutmaßlichen 29- jährigen Fahrzeugführer auf der Grafschafter Straße antreffen.

Ein angefordertes spezialisiertes Verkehrsunfall-Aufnahmeteam übernahm die Unfallaufnahme.

Der 29- jährige Moerser wurde zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zur Polizeiwache Süd in Moers gebracht. Nach ersten Ermittlungen ist dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der beschädigte Pkw des Moersers wurde sichergestellt.

Diesen erwartet nun ein Strafverfahren

