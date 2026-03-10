PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Pedelec- Trainings in den Osterferien

Wesel (ots)

Das Team der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Wesel bietet in den Osterferien wieder neue Pedelec- Trainings an. Hier die Termine:

Montag, 30.03.2026, 09:00 - 12:00 Uhr

Alpen, Grundschule Alpen, Zum Wald 16

Dienstag, 31.03.2026, 09:00 - 12:00 Uhr

Dinslaken, Gesamtschule Hiesfeld, Kirchstr. 65

Mittwoch, 01.04.2026, 09:00 - 12:00 Uhr

Neukirchen-Vluyn, Julius-Stursberg-Gymnasium, Tersteegenstr. 85a

Dienstag, 07.04.2026, 09:00 - 12:00 Uhr

Schermbeck, Grundschule Schermbeck, Weseler Str. 12

Mittwoch, 08.04.2026, 09:00 - 12:00 Uhr

Moers, Adolf-Reichwein Grundschule, Reichweinstr. 2

Donnerstag, 09.04.2026, 09:00 - 12:00 Uhr Wesel, Ida-Noddack-Gesamtschule, Paulinum, Martinistr. 12

Die Trainings dauern etwa drei Stunden und setzen sich aus drei Bereichen zusammen:

Es gibt eine theoretische Einweisung mit der Abgrenzung vom Fahrrad zum Pedelec und die Polizei informiert über Neuerungen und Regeln im Straßenverkehr. Die Teilnehmenden können einen Reaktionstest auf einem Pedelec-Simulator absolvieren und es gibt auch ein fahrpraktisches Training mit dem eigenen Pedelec.

Falls Sie ihr Pedelec polizeilich codieren lassen möchten, bringen Sie bitte auch die Kaufunterlagen/ Fahrradpass mit.

Eine Anmeldung für die Teilnahme am Training ist erforderlich! Tel.: 0281 / 107 - 7777 E-Mail: pedelectraining.wesel@polizei.nrw.de

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 13:26

    POL-WES: Voerde - Mann flüchtet sich nach Stichverletzung in einen Imbiss

    Voerde (ots) - Ein 33-jähriger Mann ist am Freitag (06.03.) gegen 20:15 Uhr mit einem Messer verletzt worden und rettete sich anschließend in einen Imbiss. Im Vorfeld hatten sich ein bislang unbekannter Mann und eine Frau Zutritt zu der Wohnung des 33-Jährigen an der Friedrichsfelder Straße verschafft. Es kam dort zu einem Streit zwischen den beiden Parteien. Im ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:08

    POL-WES: Dinslaken - Fahrradfahrer entfernt sich nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

    Dinslaken (ots) - Am Freitag (06.03.) befuhr eine 11- jährige Dinslakenerin mit dem Fahrrad die Sterkrader Straße in Richtung Oberhausener Straße. Als sie auf den rechtsseitigen Geh-/ Radweg der Oberhausener Straße fuhr, um weiter in Richtung Kirchstraße zu fahren, kam ihr ein bislang unbekannter Radfahrer im Kurvenbereich entgegen. Die beiden Fahrradfahrer ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:32

    POL-WES: Rheinberg - Fahrradcodierung der Polizei

    Rheinberg (ots) - Am Samstag, 14.03.2026, findet auf dem Pastor-Blanke-Platz in Rheinberg-Ossenberg der Mottomarkt "Alles rund um's Rad" statt. In der Zeit von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr bietet der Bezirksdienst Rheinberg in diesem Rahmen das Codieren von Fahrrädern an. Die Fahrradcodierung ist ein wirksames Mittel zur Verhütung und Verfolgung von Fahrraddiebstählen. Die Codierung ist kostenlos. Es wird gebeten einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren