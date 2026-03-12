Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 12-Jähriger bei Unfall verletzt

Wesel (ots)

Ein 12-jähriger Junge aus Hamminkeln ist gestern gegen 07:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Venninghauser Straße Ecke Am Wispelt verletzt worden.

Der Junge querte zu Fuß die Venninghauser Straße in Höhe der Einmündung Am Wispelt. Er wollte überprüfen, ob er sein Fahrrad auf der anderen Straßenseite abgeschlossen hatte.

Beim Überqueren kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 25-jährigen Mannes aus Wesel, der die Venninghauser Straße in Richtung Van-de-Wall-Straße befuhr.

Trotz einer eingeleiteten Notbremsung wurde der 12-Jährige durch den Wagen erfasst und stürzte anschließend zu Boden.

Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus nach Wesel. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Ärzte nicht.

BH/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell