PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Rüdesheim (Nahe)

Rüdesheim (Nahe) (ots)

Am Montagabend, 16.02.2026 wurde der Polizeiinspektion Bad Kreuznach ein Wohnungseinbruch in der Gemeinde Rüdesheim gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten an einem Einfamilienhaus in der Sankt-Martin-Straße ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und drangen so in das Objekt ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Gegenstände entwendet.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 16.02.2026, 12:50 bis 16.02.2026, 21:30 Uhr.

Zeugen, die zu der Tat sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 08:21

    POL-PDKH: Einbruch in Selbstbedienungsautomat

    55546 Fürfeld (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 17.02.2026, wurde in Fürfeld ein Selbstbedienungsautomat aufgebrochen. Durch den Täter wurde das Kassenteil aufgehebelt und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die Überwachungsanlage hat den Dieb während der Tatausführung aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 09:13

    POL-PDKH: Neues Versicherungskennzeichen für 2026/27

    Bad Kreuznach (ots) - Die Farbe des Versicherungskennzeichens ändert sich von Jahr zu Jahr. So ist für jeden ersichtlich, ob der Roller, das Mofa, Moped, Mokick, S-Pedelec bis 45 km/h oder E-Scooter/Segway ordnungsgemäß versichert ist. Das Kennzeichen ist nur vom 1. März bis zum 28./29. Februar des darauffolgenden Jahres gültig. Es ist daher wichtig, dass Sie ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 15:30

    POL-PDKH: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet Bingen am Rhein

    Bingen am Rhein (ots) - Am Sonntag, 15.02.2026 wurden der Polizeiinspektion Bingen zwei Wohnungseinbrüche gemeldet. In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Schwimmbad" kam es im Zeitraum von 15.02.2026, 03:15 Uhr - 14:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschoßwohnung. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Balkontür auf, um in die Wohnung einzudringen und diese nach potenziellem Diebesgut zu durchwühlen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren