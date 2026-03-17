Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf - Unfallbeteiligter gesucht

Großvargular (ots)

Am 5. März ereignete sich gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall in Großvargula. Ein blauer VW befuhr hierbei die Mittelstraße in Richtung Am Sommerberg. Auf Höhe des Kreuzungsbereich der Gartenstraße übersah die Fahrerin aus ungeklärten Gründen ein herannahendes, vorfahrtsberechtigtes Moped der Marke Simson. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Anschließend folgte ein Gespräch der Unfallbeteiligten sowie die Erkundigung nach dem Wohlbefinden. Im weiteren Verlauf entfernten sich beide Fahrzeugführer, ohne die Personalien oder die Erreichbarkeit des jeweils anderen ausgetauscht zu haben. Im Nachgang meldete sich die Fahrerin des VW bei der Polizei und gibt den Vorfall bekannt.

Gesucht wird nun der beteiligte Mopedfahrer. Er wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Mühlhausen unter der Tel.: 03601/4510 zu melden. Weiterhin bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der Fahrer der schwarzen Simson wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter 16 Jahre,

- ca. 180 cm groß,

- schlanke Statur,

- bekleidet mit einer schwarzen Jacke,

- weißem Sweatshirt,

- blauer Jeanshose,

- blauen Turnschuhen,

- einem Integralhelm.

Aktenzeichen: 0056861

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