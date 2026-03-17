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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Gegenfahrbahn geraten - Unfall beim Einfahren

Friedrichslohra (ots)

In der Friedrichstraße ereignete sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Den Erkenntnissen zufolge wollte eine Fahrzeugführerin von einem Parkplatz auf die genannte Straße einfahren. Hierbei kommt diese aus noch ungeklärten Gründen zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Durch die Wucht der Kollision entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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