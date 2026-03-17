Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf Landstraße - mehrere verletzte Personen

Beuren (ots)

Gegenwärtig kommt es zu einem umfangreichen Einsatz von Polizei und Rettungskräften auf der Landstraße 3080. Wie der Polizei bekannt wurde, ereignete sich hier gegen 14 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Den ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr ein Fahrzeugführer die genannte Straße aus Richtung Beuren kommend in Richtung Leinefelde. Aus ungeklärten Gründen geriet der Fahrer auf die Gegenfahrbahn und streift hier zunächst ein entgegenkommenden Transporter. Im weiteren Verlauf kommt es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem weiteren im Gegenverkehr befindlichen Pkw.

Durch die Wucht der Kollision wurden nach derzeitigem Stand sieben Personen zum Teil schwerst verletzt. Ein Fahrzeuginsasse des zuletzt genannten Pkw musste durch Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Gegenwärtig ist die Landstraße voll gesperrt. Der Verkehr wird durch die Polizei umgeleitet.

Die genauen Hintergründe zu dem Unfallhergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Gutachter kam vor Ort zum Einsatz, um die Unfallaufnahme der Polizei zu unterstützen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell