Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81
Pleidelsheim: Zeugen nach Unfallflucht mit leicht verletzter 12-Jähriger gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen (14.02.2026) kam es gegen 06:30 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim zu einer Unfallflucht mit einer leicht verletzten Person. Ein 43-Jähriger befuhr mit seinem Seat den rechten Fahrstreifen, als ein bislang unbekannter Pkw mutmaßlich unmittelbar nach einem Überholvorgang knapp vor ihm wieder nach rechts einscherte. Um eine direkte Kollision mit dem einscherenden Fahrzeug zu vermeiden, wich der 43-Jährige nach rechts aus und prallte gegen die Leitplanke. Während die unbekannte Person ihre Fahrt unbeirrt in Richtung Heilbronn fortsetzte, erlitt eine zwölfjährige Beifahrerin im Seat leichte Verletzungen. Der Seat war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 6.200 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

