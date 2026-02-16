Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in der Eschenbrünnlestraße

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (14.02.2026) kam es gegen 22:00 Uhr im Einmündungsbereich der Mahdentalstraße zur Eschenbrünnlestraße in Sindelfingen zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter bog mit einem hellen Kleinbus von der Mahdentalstraße nach rechts in die Eschenbrünnlestraße ein und fuhr hierbei mutmaßlich einen zu weiten Bogen. In der Folge streifte der Kleinbus den Mercedes eines 27-Jährigen, der verkehrsbedingt auf der Linksabbiegerspur der Mahdentalstraße halten musste. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der als lebensälter beschriebene Kleinbus-Fahrer davon. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell