PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Rund 2.000 Euro Sachschaden nach Parkplatzrempler - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen kam es am Samstag (14.02.2026) zwischen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr zu einer Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person streifte mutmaßlich beim Ausparken einen Tesla und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am linken Kotflügel sowie Radkasten des Teslas entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 13:34

    POL-LB: Sindelfingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in der Eschenbrünnlestraße

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstagabend (14.02.2026) kam es gegen 22:00 Uhr im Einmündungsbereich der Mahdentalstraße zur Eschenbrünnlestraße in Sindelfingen zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter bog mit einem hellen Kleinbus von der Mahdentalstraße nach rechts in die Eschenbrünnlestraße ein und fuhr hierbei mutmaßlich einen zu weiten Bogen. In der Folge ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:31

    POL-LB: Steinenbronn: Hoher Sachschaden nach Vandalismus in Kirche

    Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag (15.02.2026) ließ sich ein 32-Jähriger mutmaßlich im Laufe des Tages in der Katholischen Kirche in der Kirchstraße in Steinenbronn einschließen und beschädigte in der Folge massiv das Inventar. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte gegen 20:50 Uhr spielte der Mann auf der Orgel und konnte im weiteren Verlauf vorläufig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren