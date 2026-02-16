Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Rund 2.000 Euro Sachschaden nach Parkplatzrempler - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen kam es am Samstag (14.02.2026) zwischen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr zu einer Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person streifte mutmaßlich beim Ausparken einen Tesla und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am linken Kotflügel sowie Radkasten des Teslas entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

