LPI-NDH: Technischer Defekt - Auto gerät in Brand

Thamsbück (ots) - In der Nacht zu Mittwoch kam es, gegen 4 Uhr, aus bisher ungeklärter Ursache zum Vollbrand einer Scheune. Die Scheune ist vollkommen abgebrannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich den Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der Brandursache. Gegenwärtig befinden sich die Kameraden der Feuerwehr weiterhin vor Ort im Einsatz, um Glutnester zu bekämpfen. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu ...

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