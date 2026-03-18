Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Technischer Defekt - Auto gerät in Brand
Olisleben (ots)
Am Mittwochmorgen gegen 06.12 Uhr kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Karl-Marx-Straße. Wie der Polizei bekannt wurde, geriet ein Pkw im Bereich der hiesigen Bushaltestelle in Brand. Als Brandursache wurde ein technischer Defekt der Scheibenwischanlage festgestellt, welche sich im Verlauf eigenständig entzündete. Durch die hinzugezogenen Kameraden der Feuerwehr wurde das Feuer umgehend gelöscht. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.
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