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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Bad Langensalza (ots)

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ereignete sich am Mittwoch gegen 08.42 Uhr im Kreuzungsbereich der Kleinsphenstraße und des Thiemsburger Weg eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr ein Fahrzeugführer zunächst den Kreuzungsbereich aus Richtung Mühlhäuser Landstraße kommen in Richtung Landstraße 1031. Plötzlich befuhr ein weißer BMW die Mühlhäuser Landstraße aus Richtung des Thiemsburger Weg. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Anschließend setzte der BMW seine Fahrt pflichtwidrig fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu dem Unfallhergang oder dem beteiligten BMW geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Tel.: 036038310 zu melden.

Aktenzeichen: 0068209

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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