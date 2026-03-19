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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feueralarm in Mehrfamilienhaus

Sondershausen (ots)

Am Mittwochabend eilten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in die Borntalstraße, um nach einer unklaren Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zum Einsatz zu kommen. Die Bewohnerin, eine 57-Jährige, konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen. Sie kam mit dem Verdacht der Rauchgasvergiftung in ein Klinikum. Die Feuerwehr konnte die Ursache schnell ausfindig machen.

Die Bewohnerin ließ auf dem Herd Essen zurück, welches durch die Wärmeeinwirkung verkochte und sich wahrlich in Rauch auflöste. Für andere Bewohner des Mehrfamilienhauses bestand keine Gefahr. Nach Abschluss der Arbeiten durch die Kameraden der Feuerwehr kann die Wohnung weiter bewohnt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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