Polizei Essen

POL-E: Essen: Mann bei Raub schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45141 E-Altenessen-Süd: Ein Mann wurde Mittwochmorgen (8. April) schwer verletzt, als bislang unbekannte Täter ihn auf der Gladbecker Straße, kurz hinter der Kreuzung zur Grillostraße, ausraubten. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ging der 51-jährige Essener gegen 4 Uhr auf der Gladbecker Straße stadtauswärts, als er kurz vor der dortigen Tankstelle von hinten niedergeschlagen wurde. Auch als er bereits am Boden lag, traten die Täter weiter auf ihn ein. Laut eigenen Angaben habe es sich dabei mindestens um zwei Täter gehandelt. Die Männer raubten die Geldbörse des Esseners und flüchteten in unbekannte Richtung.

Bei dem Raub wurde der 51-Jährige schwer verletzt. Er befindet sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Raub oder den flüchtigen Unbekannten machen? Hinweise bitte telefonisch an 0201/829-0 oder per Mail: hinweise.essen@polizei.nrw.de. /aro

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