Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Erfolgreicher Sprechfunkerlehrgang bei der Feuerwehr Lennestadt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lennestadt (ots)

Kommunikation ist im Einsatzfall ein entscheidender Faktor für den Erfolg und die Sicherheit aller Einsatzkräfte. Umso wichtiger ist eine fundierte Ausbildung im Bereich des Digitalfunks. Genau diesem Thema widmete sich der kürzlich durchgeführte Sprechfunkerlehrgang der Feuerwehr Lennestadt, der im Feuerwehrgerätehaus Oberelspe stattfand.

Unter der Leitung von Hauptbrandmeister Fabian Schneider erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine umfassende theoretische und praktische Ausbildung. Inhalte des Lehrgangs waren unter anderem die rechtlichen Grundlagen des Sprechfunks, verschiedene Betriebsarten, das Rufgruppenkonzept, die Handhabung der Digitalfunkgeräte, Kartenkunde sowie das Funk- und Einsatzstellenkonzept. Ergänzt wurde die Ausbildung durch die Vorstellung des Einsatzleitwagens (ELW) der Löschgruppe Elspe und der Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) im Feuerwehrgerätehaus Grevenbrück.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf zahlreichen praxisnahen Funkübungen, bei denen die Teilnehmenden das Erlernte direkt anwenden konnten. Den Abschluss bildete eine Lernerfolgskontrolle nach den Vorgaben des Instituts der Feuerwehr NRW (IdF), die von allen erfolgreich absolviert wurde. Der Lehrgang umfasste insgesamt 20 Unterrichtseinheiten.

Am Lehrgang nahmen Kameradinnen und Kameraden aus dem gesamten Stadtgebiet Lennestadt teil:

Löschgruppe Altenhundem: Swetlana Manukyan, Nils Urban

Löschgruppe Bilstein: Robert Göhl

Löschgruppe Elspe: Jannis Ax, Hannah Junker, Patrick Schulte

Löschgruppe Grevenbrück: Maxim Brack, Florian Gerken

Löschgruppe Halberbracht: Nico Büdenbender, Julian Krämer-Alfes, Henrik Müller

Löschgruppe Meggen: Lena Hoppe, Linus Schäfer, Julian Damian Weber

Löschgruppe Oedingen: Jannik Pape, Lorenz Schneider

Löschgruppe Saalhausen: Laurens Heimes, Max Würde

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell