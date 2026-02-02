Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagnachmittag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Brahmstraße. Kurz vor 16 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei und Feuerwehr, nachdem sie von außen in einem Fenster Flammen wahrgenommen hatten. Die Mieter der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Gebäude wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe der entstandenen Schadenssumme kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die betroffene Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. | kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell