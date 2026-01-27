PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Staatsschutz ermittelt

Aachen (ots)

Unbekannte haben die Wand der Kaiserquelle im Elisengarten besprüht. Eine Zeugin bemerkte die Schriftzüge und alarmierte die Polizei.

Gegen 20 Uhr am Montag (26.01.26) entdeckte sie einen großflächig aufgesprühten Schriftzug über den gelbes Flatterband mit einem aufgedruckten Schriftzug geklebt war. Er war 10 Meter lang und 50 cm hoch und hatte einen politisch motivierten Bezug.

Der Staatsschutz der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters bzw. der Täter führen, werden unter der Rufnummer 0241-9577 35301 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 34210 entgegengenommen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

