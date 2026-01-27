PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Nach Einbruch in Wohnhaus - Tatverdächtiger festgenommen

Stolberg (ots)

Gestern Nachmittag (26.01.2026) ist im Stadtteil Velau-Steinfurt ein Tatverdächtiger bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt worden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 14 Uhr am Montagnachmittag meldete eine Zeugin der Polizei Aachen, dass eine unbekannte Person auffällig um ein Einfamilienhaus in der Kogelshäuserstraße herumschleichen würde und sie auch das Klirren von Glas gehört habe.

Kurze Zeit später trafen die Einsatzkräfte der Polizei am Tatort ein und stellten ein eingeschlagenes Fenster fest. Im Haus trafen sie schließlich auf einen 28-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest, er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Geprüft wird nun, ob der Mann möglicherweise für weitere Wohnungseinbrüche im Südkreis in Betracht kommt. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

